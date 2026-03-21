Blue Origin veut déployer une mégaconstellation, 50.000 satellites pour des data centers spatiaux

Blue Origin a lancé un projet ambitieux visant à installer des centres de données en orbite. L’entreprise de Jeff Bezos a déposé une demande pour mettre en place une constellation pouvant atteindre plus de 50.000 satellites, dans le cadre d’un programme baptisé « Project Sunrise ».

L’objectif est de répondre à la demande croissante en puissance de calcul liée à l’intelligence artificielle. En transférant ces infrastructures dans l’espace, l’entreprise espère réduire la pression sur les ressources terrestres, notamment en énergie, en eau et en foncier.

Un projet colossal encore incertain

Le dispositif reposerait sur des satellites placés en orbite basse, entre 500 et 1.800 kilomètres d’altitude. Cette constellation dépasserait largement les réseaux actuels, comme Starlink, et s’appuierait sur des technologies de communication avancées entre satellites.

Si certains acteurs du secteur évoquent un déploiement possible d’ici cinq à dix ans, de nombreuses interrogations subsistent. Les conditions extrêmes de l’espace, notamment les radiations et les variations de température, posent encore des défis techniques majeurs pour le fonctionnement de ces centres de données.