À Marseille, la perspective d’un concert de Kanye West au stade Orange Vélodrome le 11 juin prochain provoque une vive polémique. Le maire socialiste de la ville, Benoît Payan, a annoncé mercredi son opposition formelle à la tenue de cet événement, qualifiant l’artiste de porteur d’un “nazisme décomplexé” et affirmant qu’il n’était “pas le bienvenu” dans la cité phocéenne.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Benoît Payan a précisé : «Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre‑ensemble et de tous les Marseillais. »

Des personnalités se mobilisent

L’opposition du maire s’accompagne de déclarations d’acteurs locaux. Fabienne Bendayan, ancienne présidente du Conseil représentatif des institutions juives en Provence, a affirmé que celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d’une ville dont l’âme même est tissée de diversité, de mémoire et de fraternité.

D’autres élus et personnalités politiques ont également insisté sur l’importance de la mémoire collective à Marseille, rappelant les événements historiques comme les rafles de 1943 et dénonçant l’incompatibilité de la venue de l’artiste avec ces valeurs.

Un artiste controversé

Kanye West, également connu sous le nom de Ye, est au centre de nombreuses polémiques depuis plusieurs années. Il a été critiqué pour des déclarations antisémites et racistes, et pour la sortie d’un morceau intitulé Heil Hitler, retiré depuis des plateformes de streaming. Ses prises de position répétées ont déjà provoqué des ruptures commerciales et l’indignation de ses fans et partenaires.

Malgré l’opposition municipale et les critiques publiques, l’annulation d’un concert en France reste strictement encadrée. Seules des circonstances telles qu’un risque avéré d’infraction ou des troubles à l’ordre public peuvent justifier l’interdiction d’un spectacle par les autorités.