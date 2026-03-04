L’artiste américain Kanye West, aujourd’hui aussi connu sous le nom de Ye, a confirmé qu’il se produira en concert le 11 juin 2026 au Stade Vélodrome à Marseille, marquant son retour sur une scène européenne en tête d’affiche après plusieurs années d’absence. Il s’agira de l’unique date française de sa tournée européenne prévue pour l’été prochain, un événement qui suscite déjà beaucoup d’attention dans le milieu culturel et médiatique.

Ce concert s’annonce comme un moment fort de la saison musicale 2026 à Marseille. Kanye West, figure du hip‑hop mondial, prépare également la sortie d’un nouvel album studio intitulé Bully, prévue pour le 20 mars. La scénographie de ce spectacle doit être spectaculaire, avec une configuration spéciale du Stade Vélodrome conçue pour offrir une immersion complète au public.

Un retour très attendu et une seule étape en France

Après plus de 10 ans sans performance en Europe, Kanye West avait récemment annoncé des dates de concert dans plusieurs pays, et c’est Marseille qui a été choisie pour accueillir la seule représentation française de sa tournée 2026. Le choix du Stade Vélodrome, l’un des plus grands stades du pays avec une capacité de plus de 67 000 places, montre l’ambition du projet et devrait attirer une forte demande de billets dès l’ouverture de la billetterie.

Les organisateurs ont indiqué que les préventes des billets seront ouvertes à partir du 11 mars, permettant aux fans de s’inscrire pour tenter d’obtenir des places en avant‑première, avant la mise en vente générale. Cette stratégie est souvent utilisée pour des concerts de grande envergure afin de répondre à l’intérêt élevé anticipé.

Des réactions contrast&es

L’annonce de ce concert à Marseille a provoqué des réactions contrastées. L’artiste a provoqué de nombreuses polémiques en raison de propos racistes et antisémites. Le rappeur s’est certes excusé, parlant de troubles psychologiques, mais la gravité de ses propos reste encore dans les mémoires. Le public sera-t-il au rendez-vous ? Réponse dans les prochaines semaines…