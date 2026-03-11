La chanteuse américaine Katy Perry a perdu une longue bataille judiciaire contre une styliste australienne portant un nom presque identique. La High Court of Australia a finalement tranché en faveur de la créatrice Katie Jane Perry, l’autorisant à continuer à commercialiser ses vêtements sous la marque « Katie Perry ».

Cette décision met fin à un conflit juridique particulièrement long qui opposait la star mondiale à la designer basée en Australie depuis plus d’une décennie. Selon les juges, l’utilisation de ce nom dans le domaine de la mode ne crée pas nécessairement de confusion avec l’identité artistique de la chanteuse.

La justice australienne donne raison à la créatrice

Dans son jugement, la juridiction australienne a estimé que la styliste pouvait conserver le droit d’exploiter sa marque. Les magistrats ont considéré que la créatrice avait déposé et utilisé ce nom de manière légitime dans le secteur de l’habillement.

Le tribunal a également jugé que certains produits dérivés commercialisés par l’équipe de la chanteuse, notamment des vêtements vendus lors de tournées, pouvaient constituer une atteinte à la marque déposée de la designer en Australie.

Cette conclusion inverse en partie la logique initiale du conflit, puisque la plainte avait été engagée pour empêcher la styliste d’utiliser ce nom. La décision finale reconnaît finalement la priorité et la légitimité de l’usage de la marque par la créatrice australienne.

L’origine du conflit remonte à la fin des années 2000

La styliste, dont le nom complet est Katie Jane Perry, a lancé sa marque de vêtements et déposé la marque « Katie Perry » en Australie entre 2008 et 2009. À cette époque, la chanteuse Katy Perry connaissait déjà un succès international croissant, notamment grâce à son titre I Kissed a Girl.

Les représentants juridiques de la chanteuse s’étaient rapidement opposés à l’enregistrement de la marque, estimant qu’elle risquait d’exploiter la notoriété de l’artiste. Le différend s’est progressivement transformé en un litige judiciaire complexe, avec plusieurs décisions contradictoires au fil des années.

La procédure judiciaire aura finalement duré près de 17 ans avant que la plus haute juridiction australienne ne mette un terme définitif au dossier.