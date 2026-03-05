Le chanteur américain Justin Timberlake a engagé une procédure judiciaire afin d’empêcher la diffusion d’images filmées lors de son arrestation pour conduite en état d’ivresse en 2024 à Sag Harbor, dans l’État de New York. La requête a été déposée début mars devant la Cour suprême du comté de Suffolk, après plusieurs demandes d’accès à ces images formulées par des médias en vertu de la loi américaine sur la liberté de l’information.

Dans les documents judiciaires, les avocats de l’artiste affirment que la diffusion des images porterait gravement atteinte à sa réputation et à sa vie privée. Selon la requête, « la diffusion publique de ces images causerait un préjudice grave et irréparable à la réputation personnelle et professionnelle de Timberlake, le soumettrait au ridicule et au harcèlement publics, et ne servirait aucun intérêt public légitime ».

Les conseils du chanteur soutiennent également que les images montreraient des éléments relevant de sa sphère privée, notamment l’intérieur de son véhicule et d’autres détails personnels sans rapport direct avec l’action des forces de l’ordre.

Une vidéo de plusieurs heures au cœur du litige

La vidéo contestée provient de la caméra corporelle portée par un policier lors de l’interpellation du chanteur. D’après les documents judiciaires, l’enregistrement représenterait environ huit heures de séquences continues, comprenant le contrôle routier initial, les tests de sobriété, l’arrestation ainsi que les heures passées au poste de police.

Les avocats de l’artiste estiment que ces images révèlent « des détails intimes, très personnels et sensibles » concernant le chanteur et sa famille, qui n’apporteraient aucune information pertinente sur l’action des autorités publiques.

La procédure vise notamment à obtenir une suspension d’urgence empêchant toute diffusion des images, ainsi qu’un droit de regard préalable afin d’envisager d’éventuelles suppressions ou modifications avant toute publication.

Une arrestation en juin 2024

L’affaire remonte à la nuit du 18 juin 2024, lorsque Justin Timberlake a été arrêté dans le village de Sag Harbor, dans les Hamptons. Selon la police, le chanteur avait grillé un panneau stop et roulait en zigzaguant avant d’être intercepté. Les agents ont également rapporté qu’il présentait « les yeux injectés de sang » et que son haleine sentait l’alcool.

Lors du contrôle, l’artiste aurait indiqué aux policiers avoir bu « un martini » avant de reprendre la route et aurait refusé de se soumettre à un test chimique destiné à mesurer son taux d’alcool.

Une affaire judiciaire déjà réglée en 2024

L’affaire a été réglée plusieurs mois plus tard, en septembre 2024, lorsque Justin Timberlake a accepté de plaider coupable d’une infraction moins grave, la conduite avec facultés affaiblies (« driving while ability impaired »), une violation non criminelle du code de la route dans l’État de New York.

Dans le cadre de cet accord, le chanteur a été condamné à une amende de 500 dollars, assortie d’une surtaxe de 260 dollars, à 25 heures de travaux d’intérêt général et à une suspension de son permis de conduire pendant 90 jours. Il a également été tenu de participer à un message de prévention contre l’alcool au volant.

À la sortie du tribunal, l’artiste avait publiquement reconnu son erreur et mis en garde contre les dangers de la conduite après avoir bu. « Même si vous avez bu un verre, ne prenez pas le volant d’une voiture. C’est une erreur que j’ai commise, mais j’espère que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c’est certainement le cas pour moi », avait-il déclaré.

La municipalité de Sag Harbor examine actuellement les demandes d’accès aux images déposées par plusieurs organisations. Les autorités locales affirment devoir respecter les règles de transparence prévues par la législation sur les documents publics, qui favorise généralement la publication des images de caméras corporelles.

Le maire du village a indiqué que les images avaient été examinées afin de vérifier qu’aucune information ne risquait de mettre en danger la police ou le public. « Nous essayons d’être aussi transparents que possible avec ces images », a-t-il déclaré.

À ce stade, la justice n’a pas encore tranché sur la diffusion ou non de la vidéo. Le tribunal doit déterminer si l’intérêt public lié à la transparence des actions policières l’emporte sur les arguments avancés par l’artiste concernant sa vie privée et sa réputation.