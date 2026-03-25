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Jack Lang fait un scandale au cinéma MK2 Bastille. Il n’aurait pas supporté de faire la queue comme tout le monde

25 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Jack Lang fait un scandale au cinéma MK2 Bastille. Il n’aurait pas supporté de faire la queue comme tout le monde
Jack Lang fait un scandale au cinéma MK2 Bastille. Il n’aurait pas supporté de faire la queue comme tout le monde

Jack Lang se retrouve au centre d’une nouvelle polémique d’après les révélations du Canard enchaîné. L’ancien ministre de la Culture aurait provoqué une scène au MK2 Bastille, à Paris, dimanche dernier, après avoir refusé d’attendre dans la file comme les autres spectateurs.

Jack Lang aurait élevé la voix en invoquant son action passée en faveur de la culture et du cinéma, avec une formule résumée autour de « tout ce que j’ai fait pour la culture, le cinéma ».

Jack Lang, une image de plus en plus dégradée

Ce nouveau scandale a lieu dans un contexte particulièrement sensible pour Jack Lang. Depuis février, l’ancien ministre est au cœur d’une polémique liée aux retombées françaises de l’affaire Jeffrey Epstein. Dans le même temps, le Parquet national financier a ouvert, le 6 février dernier, une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » visant Jack Lang et Caroline Lang, à la suite de la publication des « Epstein files » et de révélations journalistiques en France.

Sous la pression née de cette affaire, Jack Lang a démissionné de l’Institut du monde arabe, une décision confirmée publiquement par l’établissement. Quelques jours plus tard, des perquisitions ont été menées à l’Institut du monde arabe… Pas de quoi se faire tout petit pour Jack Lang, qui malgré toutes les polémiques autour de lui, donne encore du grain à moudre à tous ses détracteurs…

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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