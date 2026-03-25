Jack Lang se retrouve au centre d’une nouvelle polémique d’après les révélations du Canard enchaîné. L’ancien ministre de la Culture aurait provoqué une scène au MK2 Bastille, à Paris, dimanche dernier, après avoir refusé d’attendre dans la file comme les autres spectateurs.

Jack Lang aurait élevé la voix en invoquant son action passée en faveur de la culture et du cinéma, avec une formule résumée autour de « tout ce que j’ai fait pour la culture, le cinéma ».

Jack Lang, une image de plus en plus dégradée

Ce nouveau scandale a lieu dans un contexte particulièrement sensible pour Jack Lang. Depuis février, l’ancien ministre est au cœur d’une polémique liée aux retombées françaises de l’affaire Jeffrey Epstein. Dans le même temps, le Parquet national financier a ouvert, le 6 février dernier, une enquête préliminaire pour « blanchiment de fraude fiscale aggravée » visant Jack Lang et Caroline Lang, à la suite de la publication des « Epstein files » et de révélations journalistiques en France.

Sous la pression née de cette affaire, Jack Lang a démissionné de l’Institut du monde arabe, une décision confirmée publiquement par l’établissement. Quelques jours plus tard, des perquisitions ont été menées à l’Institut du monde arabe… Pas de quoi se faire tout petit pour Jack Lang, qui malgré toutes les polémiques autour de lui, donne encore du grain à moudre à tous ses détracteurs…