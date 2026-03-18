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Héritage d’Alain Delon : Anouchka Delon réclame 115.000 euros à ses frères, selon RTL

18 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Héritage d’Alain Delon : Anouchka Delon réclame 115.000 euros à ses frères, selon RTL
Héritage d’Alain Delon : Anouchka Delon réclame 115.000 euros à ses frères, selon RTL

Le conflit autour de la succession de Alain Delon prend une tournure judiciaire de plus en plus marquée. D’après des informations révélées par RTL, Anouchka Delon demande des dommages-intérêts conséquents à ses deux frères dans une affaire liée à la diffusion d’un enregistrement privé.

Au total, Anouchka Delon réclame 115.000 euros : 65.000 euros à Alain-Fabien Delon et 50.000 euros à Anthony Delon. Cette procédure judiciaire fait suite aux tensions persistantes entre les héritiers de l’acteur, décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans.

Une affaire centrée sur un enregistrement polémique

Le litige trouve son origine dans la diffusion d’un enregistrement réalisé à l’insu d’Anouchka Delon. Alain-Fabien Delon est poursuivi pour avoir capté puis publié une conversation privée entre sa sœur et leur père, quelques jours avant sa mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Lors de l’audience de mardi devant le tribunal de Paris, Alain-Fabien Delon a expliqué avoir agi dans un contexte qu’il décrit comme un « climat anxiogène ». Il a évoqué son rôle auprès de leur père en fin de vie, affirmant avoir suspendu ses activités personnelles pour s’en occuper.

Interrogé sur la diffusion rapide de l’enregistrement, il a déclaré : « J’ai fait ce qu’il m’a semblé juste ». Son avocate a soutenu qu’il cherchait avant tout à « protéger Alain Delon ».

Un préjudice d’image dénoncé par la défense

Du côté d’Anouchka Delon, la défense insiste sur l’impact de cette publication. Son avocate estime que cette diffusion a profondément altéré son image publique, la présentant désormais comme « la sorcière de la famille ».

Les conseils de la fille d’Alain Delon ont également demandé que la décision du tribunal, attendue le 3 juin, soit publiée sur les réseaux sociaux d’Alain-Fabien Delon et d’Anthony Delon.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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