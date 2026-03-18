Le conflit autour de la succession de Alain Delon prend une tournure judiciaire de plus en plus marquée. D’après des informations révélées par RTL, Anouchka Delon demande des dommages-intérêts conséquents à ses deux frères dans une affaire liée à la diffusion d’un enregistrement privé.

Au total, Anouchka Delon réclame 115.000 euros : 65.000 euros à Alain-Fabien Delon et 50.000 euros à Anthony Delon. Cette procédure judiciaire fait suite aux tensions persistantes entre les héritiers de l’acteur, décédé le 18 août 2024 à l’âge de 88 ans.

Une affaire centrée sur un enregistrement polémique

Le litige trouve son origine dans la diffusion d’un enregistrement réalisé à l’insu d’Anouchka Delon. Alain-Fabien Delon est poursuivi pour avoir capté puis publié une conversation privée entre sa sœur et leur père, quelques jours avant sa mise en ligne sur les réseaux sociaux.

Lors de l’audience de mardi devant le tribunal de Paris, Alain-Fabien Delon a expliqué avoir agi dans un contexte qu’il décrit comme un « climat anxiogène ». Il a évoqué son rôle auprès de leur père en fin de vie, affirmant avoir suspendu ses activités personnelles pour s’en occuper.

Interrogé sur la diffusion rapide de l’enregistrement, il a déclaré : « J’ai fait ce qu’il m’a semblé juste ». Son avocate a soutenu qu’il cherchait avant tout à « protéger Alain Delon ».

Un préjudice d’image dénoncé par la défense

Du côté d’Anouchka Delon, la défense insiste sur l’impact de cette publication. Son avocate estime que cette diffusion a profondément altéré son image publique, la présentant désormais comme « la sorcière de la famille ».

Les conseils de la fille d’Alain Delon ont également demandé que la décision du tribunal, attendue le 3 juin, soit publiée sur les réseaux sociaux d’Alain-Fabien Delon et d’Anthony Delon.