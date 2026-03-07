Lors d’une intervention à l’université de Harvard, Fatima Bosch, actuelle détentrice de la couronne de Miss Univers, s’est retrouvée dans une situation très délicate après l’intervention d’une intervenante dans le public.

Pendant la séance de questions-réponses, une femme a pris la parole pour interroger directement la reine de beauté sur la légitimité de sa victoire. Elle a évoqué les accusations qui entourent l’organisation de Miss Univers, rappelant que Raul Rocha, copropriétaire de Miss Univers, était actuellement en fuite pour corruption et pour beaucoup d’autres choses ( trafic d’armes, trafic de drogue et blanchiment, Ndlr. ), qu’il avait déclaré avoir 70% du pouvoir de décision sur la personne qui gagnait la couronne, et que six des huit juges ont dit qu’ils n’avaient pas voté pour toi.

L’intervenante a demandé à Fatima Bosch comment elle pouvait continuer à porter la couronne alors que le concours a perdu toute sa crédibilité. Elle lui a affirmé qu’un geste fort, comme rendre la couronne, pourrait constituer une prise de position contre un système jugé injuste.

La réponse très embarrassée de Fatima Bosch

Très embarrassée par la question, Fatima Bosch n’a pas su répondre sur le fonds et la triche à Miss Univers. Elle a insinué que son interlocutrice cherchait surtout à faire le buzz. Une façon de détourner l’attention qui ne trompe personne. Fatima Bosch a conclu avoir « travaillé dur » pour obtenir la couronne, et qu’elle ne démissionnerait pas.

On se demande bien ce que Fatima Bosch entend par « travailler dur », alors que l’on sait désormais qu’elle a été élue uniquement grâce aux liens entre son père et Raul Rocha. On pourrait également rétorquer à Fatima Bosch que toutes les autres filles ont elles aussi travaillé dur, et qu’il est totalement inacceptable qu’elles se soient fait voler leur rêve à cause d’un concours arrangé à l’avance…