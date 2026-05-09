Elon Musk face à la justice française, l’insulte en guise de riposte sur X

Vendredi 8 mai, Elon Musk a choisi l’affrontement. Sur X, le patron du réseau social a publié un message injurieux visant des magistrats français, avec des termes grossiers et des propos à caractère homophobe rédigés en français, comme pour mieux appuyer là où ça fait mal. Le procédé est connu, le style aussi: attaquer la justice sur la place publique, faire du bruit, déplacer le débat. Reste que, cette fois, le contexte n’a rien d’un simple échange musclé sur un fil de discussion.

Une enquête qui remonte à janvier et un ton qui dérape

Jeudi, le parquet de Paris a indiqué qu’un juge d’instruction est désormais saisi dans une procédure portant sur une éventuelle complicité de diffusion d’images pédopornographiques sur la plateforme. Les investigations, ouvertes en janvier 2025, visent Elon Musk et l’ancienne directrice générale de X, Linda Yaccarino, en tant que gérant de fait et de droit au moment des faits. Selon Franceinfo, une convocation à une audition libre avait été adressée au milliardaire américain quelques jours avant l’annonce, sans réponse. Mi-février, une perquisition avait eu lieu dans les locaux parisiens de X, et Musk s’en était déjà pris aux magistrats, les qualifiant notamment « d’attardés mentaux ».

Dans le fond, l’enquête, confiée à l’unité nationale cyber de la gendarmerie, s’intéresse aux obligations de X en France et à d’éventuelles violations de la législation applicable sur le territoire national. Le dossier évoque aussi l’usage de Grok, le modèle d’intelligence artificielle de X, dans la création de montages ultraréalistes à caractère sexuel, réalisés sans le consentement des victimes. Après la perquisition, X avait dénoncé un « acte judiciaire abusif » fondé sur des « motivations politiques » et assuré contester toute infraction. Entre la procédure qui s’épaissit et la communication au lance-flammes, une chose se dessine déjà: la relation entre la plateforme et l’État de droit français s’installe dans la durée, avec un prochain épisode qui se jouera moins en tweets qu’en actes.