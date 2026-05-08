Chine : deux ex-ministres de la Défense condamnés à mort pour corruption

Wei Fenghe et Li Shangfu ont été condamnés à la peine capitale avec sursis par un tribunal militaire chinois.

Un tribunal militaire chinois a condamné jeudi 7 mai à la peine de mort avec sursis les anciens ministres de la Défense Wei Fenghe et Li Shangfu. Les deux généraux, arrêtés il y a trois ans alors qu’ils occupaient des postes clés dans la Commission militaire centrale, ont été reconnus coupables de corruption. Ces sanctions constituent les plus lourdes jamais infligées à de hautes personnalités militaires depuis le lancement de la vaste campagne anticorruption orchestrée par le président Xi Jinping en 2012.

Une perpétuité sans espoir de sortie

Au terme d’une période de sursis de deux années, la peine capitale sera automatiquement commuée en réclusion à perpétuité. Les condamnés ne pourront bénéficier d’aucune réduction de peine ni d’une quelconque libération conditionnelle. Cette procédure, courante dans le système judiciaire chinois pour les crimes de grande ampleur, garantit un emprisonnement sans espoir de sortie.

Wei Fenghe et Li Shangfu avaient tous deux été placés en détention en 2023, à un moment où ils exerçaient encore des responsabilités stratégiques au sein de l’appareil militaire chinois. Leur chute spectaculaire témoigne de la détermination du régime à purger l’armée de toute forme de corruption, même aux plus hauts échelons. La campagne de Xi Jinping continue de frapper des personnalités autrefois intouchables.