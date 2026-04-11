Une cyberattaque touche le réseau de laboratoires Cerballiance en France

Le réseau de laboratoires de biologie médicale Cerballiance a annoncé avoir été victime fin mars d’une attaque informatique ayant permis un accès non autorisé à des données personnelles de certains patients. L’incident, survenu via un serveur hébergé par un prestataire informatique, concerne ce groupe qui regroupe environ 700 laboratoires en France.

Parmi les données potentiellement compromises figurent des informations d’état civil, des identifiants de connexion, des comptes rendus d’analyses et des numéros de sécurité sociale. Le nombre de personnes concernées n’a pas été précisé à ce stade.

Des mesures de sécurité renforcées après l’incident

L’entreprise indique avoir immédiatement alerté les autorités compétentes, informé les patients concernés et pris des mesures pour sécuriser les accès, notamment en désactivant certains mots de passe et en fermant le serveur à l’origine de la faille.

Aucune utilisation frauduleuse des données n’a été constatée pour le moment, mais les patients concernés sont invités à faire preuve de vigilance. Cerballiance affirme travailler avec son prestataire pour renforcer ses dispositifs de sécurité et éviter de nouveaux incidents.