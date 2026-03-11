Les scientifiques Ugur Sahin et Özlem Türeci, à l’origine du laboratoire allemand BioNTech, ont annoncé leur retrait progressif de la direction du groupe afin de créer une nouvelle société spécialisée dans les technologies d’ARN messager. Cette future entreprise aura des ressources et des financements distincts et se concentrera sur le développement de la prochaine génération d’innovations reposant sur cette technologie.

Le couple de chercheurs, qui avait fondé BioNTech en 2008, s’était imposé sur la scène mondiale pendant la pandémie de Covid-19 grâce au vaccin développé avec l’américain Pfizer, premier à obtenir une autorisation de mise sur le marché contre le coronavirus. Cette réussite avait permis au groupe de connaître une croissance spectaculaire et de générer des profits considérables.

Un nouveau projet tourné vers l’innovation biomédicale

Aujourd’hui, le contexte a changé pour l’entreprise basée à Mayence. La baisse des revenus liés aux vaccins et les investissements massifs dans la recherche, notamment contre le cancer et d’autres maladies, ont conduit BioNTech à enregistrer une perte d’environ 1,1 milliard d’euros en 2025.

Les deux chercheurs expliquent vouloir retrouver un rôle de pionniers dans la recherche sur l’ARN messager, en explorant notamment des synergies avec l’intelligence artificielle. BioNTech restera toutefois lié à la future start-up, qui bénéficiera de certaines technologies et droits de propriété intellectuelle du groupe en échange d’une participation minoritaire et de redevances. Les fondateurs devraient rejoindre pleinement la direction de leur nouvelle entreprise d’ici la fin de 2026, tandis que BioNTech poursuivra ses activités centrées sur le développement de traitements, notamment en oncologie.