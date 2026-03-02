Chanter à son bébé ne serait pas seulement un moment tendre ou ludique : cela aurait un impact mesurable sur son bien-être émotionnel. C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Child Development, menée par une équipe de chercheurs américains et néozélandais.

Déjà largement encouragé en crèche comme à la maison, le chant favorise l’attachement, aide à réguler les émotions et structure les routines. Mais cette nouvelle recherche apporte une démonstration scientifique en conditions réelles : encourager les parents à chanter quotidiennement à leur nourrisson améliore effectivement l’humeur de l’enfant.

Une étude en conditions réelles sur six semaines

Les chercheurs ont suivi 139 dyades parent-nourrisson âgés de 2 à 8 mois pendant six semaines. Grâce à une méthode d’évaluation écologique en temps réel via smartphone, les parents recevaient plusieurs notifications par jour les invitant à répondre à de courtes questions sur leurs interactions récentes : chant, humeur du bébé, réactions face aux pleurs, etc.

Un groupe expérimental recevait des encouragements hebdomadaires à chanter davantage, tandis que le groupe contrôle ne recevait aucune consigne spécifique.

Résultat : dans le groupe expérimental, la proportion de moments où les parents avaient récemment chanté est passée de 64 % à 89 %. Le nombre estimé de chansons quotidiennes a également augmenté.

Une amélioration nette de l’humeur des nourrissons

Les parents incités à chanter ont davantage utilisé le chant comme stratégie d’apaisement en cas de pleurs ou d’agitation (+19 points par rapport au groupe contrôle).

Surtout, l’humeur des nourrissons du groupe expérimental s’est significativement améliorée, avec un gain de +0,18 écart-type par rapport au groupe contrôle. En revanche, l’étude ne montre pas d’effet notable sur le niveau d’éveil ou d’énergie de l’enfant, ce qui suggère un impact spécifique sur l’état émotionnel.

Fait intéressant : l’intervention n’a pas modifié de manière significative l’humeur des parents. L’amélioration observée chez les bébés ne semble donc pas simplement liée à un changement du ressenti parental.

Un outil simple pour les professionnels et les familles

Les auteurs soulignent que le chant parental présente plusieurs atouts majeurs : il est gratuit, universel, spontané et ne nécessite aucune compétence musicale particulière. La régularité semble être un facteur clé.

Pour les professionnels de la petite enfance, cette étude conforte l’intérêt de promouvoir le chant comme outil de prévention et de soutien, notamment auprès de jeunes parents ou dans des contextes de vulnérabilité psychosociale.

Comme les comptines à l’école maternelle, qui favorisent le langage, la mémoire et la motricité, le chant dès les premiers mois de vie apparaît ainsi comme un levier simple mais puissant pour soutenir le développement émotionnel du tout-petit.