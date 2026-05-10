Le cryothérapie séduit de plus en plus d’adeptes du bien-être et du sport

Longtemps réservée au milieu médical et à certains sportifs de haut niveau, la cryothérapie connaît un succès grandissant auprès du grand public. Cette technique consiste à exposer le corps à des températures extrêmement basses, parfois jusqu’à –140 °C pendant quelques minutes, afin de soulager douleurs et inflammations ou favoriser la récupération physique.

Utilisée après un effort intense ou dans le cadre de certaines pathologies chroniques, la thérapie par le froid est notamment appréciée pour ses effets antalgiques et anti-inflammatoires. Plusieurs spécialistes évoquent également une amélioration du sommeil, de l’humeur ou de la récupération musculaire, même si les preuves scientifiques restent encore partielles sur certains bénéfices avancés par les centres spécialisés.

Une pratique encadrée qui n’est pas sans risques

Les professionnels de santé rappellent toutefois que la cryothérapie ne constitue pas une solution miracle. L’Inserm souligne que l’efficacité de cette pratique reste encore inégalement démontrée selon les indications médicales, tandis que certaines promesses commerciales autour de la perte de poids ou du « bien-être global » demeurent peu étayées scientifiquement.

L’exposition au froid extrême peut également présenter des risques chez certaines personnes souffrant notamment de troubles circulatoires, cardiaques ou respiratoires. Les experts recommandent donc un encadrement médical sérieux et rappellent que les séances doivent rester très courtes afin d’éviter hypothermie, brûlures ou malaises.