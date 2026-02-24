Le burn-out des aidants, une fatigue invisible qui progresse

Épuisement physique, psychologique et émotionnel, le burn-out des aidants touche les personnes qui accompagnent au quotidien un proche dépendant, malade, âgé ou en situation de handicap. Longtemps peu reconnu, ce phénomène concerne un nombre croissant de familles, dans un contexte de vieillissement de la population et de maintien à domicile encouragé.

Les aidants assurent souvent une présence constante, en parallèle d’une activité professionnelle et de responsabilités familiales. Cette charge peut entraîner une fatigue chronique, des troubles du sommeil, de l’anxiété, voire une dépression. L’isolement social et le sentiment de culpabilité à l’idée de « ne pas en faire assez » aggravent fréquemment la situation.

Des conséquences sur la santé et la vie sociale

L’épuisement des aidants peut avoir des répercussions importantes sur leur santé. Douleurs physiques, affaiblissement du système immunitaire, irritabilité ou perte de motivation sont régulièrement signalés. Dans les cas les plus sévères, l’aidant n’est plus en capacité d’assurer son rôle, ce qui fragilise également la personne accompagnée.

Pour prévenir ces situations, les professionnels de santé recommandent de repérer les signaux d’alerte et d’encourager le recours aux dispositifs de répit, aux aides à domicile ou aux groupes de parole. La reconnaissance du statut d’aidant et le développement de solutions de soutien constituent des enjeux majeurs pour limiter ce risque d’épuisement.