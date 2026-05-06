Doctolib accélère son offensive en Europe

Doctolib poursuit son expansion internationale avec une arrivée sur le marché britannique, marquant une nouvelle étape dans la stratégie européenne de la plateforme française spécialisée dans la prise de rendez-vous médicaux. Pour s’implanter outre-Manche, l’entreprise a annoncé le rachat de la start-up locale Medicus Health, active dans les logiciels destinés aux médecins généralistes.

Déjà présente en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, la société dirigée par Stanislas Niox-Chateau entend désormais se faire une place dans un système de santé britannique dominé depuis des années par quelques acteurs historiques. Cette opération doit permettre à Doctolib de renforcer son offre de services numériques pour les praticiens et d’étendre sa présence dans les soins de proximité.

Une nouvelle étape dans la croissance européenne

Cette implantation intervient alors que l’entreprise revendique une forte progression de son activité et multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle et les logiciels médicaux. Doctolib a récemment dépassé les 400 millions d’euros de revenus annuels et poursuit sa diversification dans les outils d’assistance aux professionnels de santé.

Longtemps concentrée sur le marché français, la société cherche désormais à consolider son statut de champion européen de la e-santé. Malgré un environnement plus concurrentiel et un contexte économique moins favorable aux start-up technologiques, Doctolib continue d’étendre son réseau et de renforcer son poids dans la transformation numérique du secteur médical.