Calvitie : un traitement prometteur encore en phase d’évaluation

Un laboratoire irlandais a présenté des résultats préliminaires concernant un nouveau traitement contre l’alopécie androgénique, la forme la plus courante de calvitie. Baptisé Breezula, ce médicament s’applique localement sur le cuir chevelu et agirait en bloquant l’effet de certaines hormones responsables de la chute des cheveux.

Selon les premières données communiquées fin 2025, environ 1 500 participants auraient constaté une augmentation significative de la densité capillaire après six mois d’utilisation. Le traitement viserait principalement les zones en cours de dégarnissement et ne serait pas destiné aux personnes présentant une calvitie avancée. Les chercheurs soulignent toutefois que ces résultats doivent encore être confirmés par des analyses complémentaires.

Une mise sur le marché encore incertaine

Le Breezula n’est pas encore disponible. De nouvelles données sont attendues dans les prochains mois afin d’évaluer plus précisément son efficacité et sa sécurité. Une éventuelle autorisation de mise sur le marché en Europe ne pourrait intervenir qu’après validation des autorités sanitaires, ce qui repousse une commercialisation possible à 2027 au plus tôt.

En attendant, les traitements déjà autorisés restent le minoxidil, appliqué localement pour stimuler l’irrigation du cuir chevelu, et le finastéride, pris par voie orale ou en lotion. Ce dernier fait l’objet de mises en garde en raison d’effets secondaires possibles. Dans tous les cas, l’arrêt de ces traitements entraîne généralement une reprise de la chute des cheveux.