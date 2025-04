SANTÉ – Vitamine B12: sept signes de carence et comment y remédier

Fatigue, faiblesse musculaire, pertes de mémoire, confusion, sensations de picotement… Les symptômes d’une carence en vitamine B12 sont souvent discrets, variés et progressifs. Ce déficit touche fréquemment les personnes âgées, mais peut également affecter les jeunes, selon un article du Telegraph.

Des données récentes montrent que même sans carence avérée, des niveaux faibles de B12 (mais dans la norme) peuvent être associés à un déclin neurologique et cognitif, comme le prouve une étude américaine menée auprès de 231 volontaires en bonne santé, âgés en moyenne de 71 ans.

À quoi sert la vitamine B12?

Selon la Dre Sabine Donnay, médecin généraliste spécialisée dans la longévité, la vitamine B12 est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, à la formation des globules rouges et à la synthèse de l’ADN. Elle joue un rôle dans la conversion des protéines et des graisses en énergie, ainsi que dans la production de neurotransmetteurs et d’hormones clés pour le cerveau.

La B12 est étroitement liée à la vitamine B9 (acide folique), avec laquelle elle agit en synergie. Dr Donnay précise : « La B12 et la B9 sont comme les bras droit et gauche : elles doivent fonctionner ensemble.»

Les 7 symptômes principaux d’une carence en vitamine B12:

Manque d’énergie

Fatigue inexpliquée, essoufflement : si la B12 est insuffisante, les globules rouges ne se forment pas correctement, entraînant un manque d’oxygène dans les organes vitaux (cœur, reins, cerveau…).

Sensations anormales

Brûlures, engourdissements ou picotements dans les mains, les jambes ou les pieds peuvent indiquer une atteinte nerveuse. Le Dr Jeff Mullan explique : « La B12 est nécessaire à la formation de la gaine de myéline, qui protège les nerfs. » Sans elle, la transmission nerveuse est perturbée, ce qui peut entraîner des lésions irréversibles. »

Problèmes de coordination

Les lésions nerveuses peuvent affecter la moelle épinière et provoquer des troubles de l’équilibre, des difficultés de coordination ou une instabilité en marchant.

Troubles de la mémoire

Une carence en B12 peut imiter les symptômes de la démence. Le cerveau a besoin de cette vitamine pour fabriquer de nouveaux neurotransmetteurs.

Brouillard mental

Problèmes de concentration, lenteur de réflexion : les personnes carencées peinent à démarrer ou à terminer une tâche. « Toutes les fonctions mentales et physiques sont ralenties », précise le Dr Mullan.

Troubles de l’humeur

Dépression, irritabilité, anxiété, sautes d’humeur : la B12 intervient dans la production de sérotonine, de dopamine et de noradrénaline, trois neurotransmetteurs essentiels à l’équilibre émotionnel.

Problèmes buccaux

Aphtes fréquents, fissures aux commissures des lèvres, langue enflammée et lisse. En cas de carence sévère, « la langue peut devenir presque brillante comme l’intérieur des joues », indique le Dr Donnay — un symptôme appelé glossite.

Comment traiter une carence en vitamine B12 :

Les injections

Le traitement le plus rapide, surtout en cas de carence sévère ou de maladie de Biermer (anémie pernicieuse empêchant l’absorption intestinale). Il s’agit d’injections d’hydroxycobalamine, généralement administrées tous les deux jours pendant deux semaines, puis à vie si nécessaire.

Le spray nasal

Alternative aux injections, le spray permet une absorption rapide via la muqueuse nasale. Toutefois, le Dr Mullan reste prudente : « Les dosages peuvent être irréguliers, et j’ai vu des cas de taux excessivement élevés. »

Les comprimés

Pour les personnes dont la carence est liée à l’alimentation, les comprimés à haute dose sont efficaces et moins coûteux. Les formes sublinguales ou orodispersibles à base de méthylcobalamine (forme active) sont à privilégier.

Carence alimentaire : 50 à 150 µg/jour

Carence non alimentaire : 1 000 µg, 1 à 2 fois/jour.

En résumé, surveiller son taux de vitamine B12 est essentiel à tout âge, car cette vitamine joue un rôle central dans notre santé physique, mentale et neurologique. Une supplémentation adaptée permet d’éviter des troubles parfois graves, mais souvent réversibles s’ils sont pris à temps.