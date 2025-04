SANTÉ – Sept bienfaits surprenants des myrtilles

Les myrtilles figurent parmi les fruits les plus riches en nutriments, en particulier en antioxydants, en vitamines et en fibres.

Selon la plateforme spécialisée en santé TATA 1mg, intégrer les myrtilles à son alimentation offre de nombreux avantages pour la santé, pour les raisons suivantes :

Riches en antioxydants

Les myrtilles contiennent de puissants antioxydants, notamment les anthocyanines, qui aident à combattre le stress oxydatif, à réduire l’inflammation et à diminuer le risque de maladies chroniques.

Soutiennent la santé cardiovasculaire

Des études montrent que les myrtilles peuvent contribuer à abaisser la tension artérielle, améliorer les niveaux de cholestérol et réduire le risque de maladies cardiaques en favorisant une bonne circulation sanguine.

Améliorent les fonctions cérébrales

Une consommation régulière de myrtilles est associée à une meilleure cognition, une amélioration de la mémoire et une diminution du risque de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer.

Favorisent la santé intestinale

Grâce à leur teneur élevée en fibres, les myrtilles facilitent la digestion, préviennent la constipation et soutiennent un microbiote intestinal sain.

Contribue à la régulation de la glycémie

Avec leur indice glycémique bas, les myrtilles améliorent la sensibilité à l’insuline et aident à stabiliser la glycémie. Elles constituent un excellent choix pour les personnes atteintes de diabète.

Renforçant le système immunitaire

Riches en vitamine C et en composés immunostimulants, les myrtilles aident à protéger l’organisme contre les infections et soutiennent les fonctions immunitaires.

Améliorent la santé de la peau

Les antioxydants présents dans les myrtilles combattent les radicaux libres, ralentissant ainsi les signes du vieillissement, réduisant les dommages cutanés et ravivant l’éclat de la peau.