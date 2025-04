SANTÉ – Quel est le meilleur jour de la semaine pour subir une intervention chirurgicale ?

Une nouvelle étude portant sur les patients nécessitant une intervention chirurgicale suggère que le jour de la semaine où la chirurgie est réalisée pourrait avoir un impact sur l’issue de l’opération.

Les chercheurs ont constaté qu’en comparaison avec ceux ayant subi une opération en début de semaine, ceux opérés juste avant le week-end avaient plus de risques de rencontrer des résultats négatifs, tels que des complications post-chirurgicales, des réhospitalisations ou même un risque accru de décès.

L’étude, publiée en mars dans la revue médicale JAMA, a été rapportée par le site Health spécialisé en actualités santé.

Effet du week-end sur les résultats chirurgicaux

Fatsala Mondra, co-auteur de l’étude et chercheuse en chirurgie urologique à l’hôpital Houston Methodist aux États-Unis, a expliqué : « Nous avons observé dans les études précédentes ce qu’on appelle l’effet du week-end, à savoir que si une chirurgie est pratiquée près du week-end, les résultats sont généralement moins bons ». Bien que cet effet ait été observé lors de suivis à court terme, Mondra et ses collègues ont voulu examiner si ce phénomène persisterait sur une période plus longue.

Après avoir analysé les données de près de 430 000 patients sur 13 ans, les chercheurs ont constaté « une augmentation significative des risques » de résultats négatifs pour ceux ayant subi une chirurgie le vendredi, par rapport à ceux opérés le lundi.

Ces résultats offrent aux patients une meilleure compréhension de l’impact de facteurs comme « le personnel hospitalier » sur leur santé et encouragent la communauté médicale à améliorer la qualité des soins chirurgicaux.

Des résultats inquiétants pour les opérations du vendredi

L’étude a inclus des patients ayant subi des chirurgies courantes, avec un suivi sur un an après l’opération. Plus de la moitié des interventions ont eu lieu le lundi, tandis que 46,5 % ont été réalisées le vendredi.

Les chercheurs ont trouvé que les patients opérés le vendredi étaient 5 % plus susceptibles de rencontrer des complications de santé, y compris la mort, les réhospitalisations et des complications à court et long terme, par rapport à ceux opérés le lundi.

Le rôle du personnel médical et des ressources hospitalières

Cependant, selon la docteure Salva Balbal, professeure à l’Université Northwestern, il est difficile de distinguer l’effet direct du week-end des autres facteurs pouvant influencer le résultat de la chirurgie. Elle a souligné que la compétence du chirurgien, la manière dont l’opération est effectuée et les caractéristiques des hôpitaux peuvent aussi jouer un rôle.

Pourquoi le week-end représente-t-il un problème dans les hôpitaux ?

Le docteur Anupam Jena, professeur de politique de soins de santé à la faculté de médecine de l’Université de Harvard, explique que bien qu’il soit difficile de cerner précisément la cause de l’effet du week-end, il y a généralement moins de personnel médical disponible le vendredi ou pendant les week-ends. Le nombre d’infirmiers et de médecins en service est réduit, ce qui peut entraîner une surcharge de travail pour les chirurgiens, qui doivent prendre en charge non seulement leurs propres patients mais aussi ceux des autres chirurgiens non présents ce jour-là.

Mondra a ajouté que les chirurgiens plus jeunes et moins expérimentés étaient plus souvent de service le vendredi, avant le week-end, ce qui pourrait expliquer une plus grande fréquence de résultats négatifs. En outre, l’accès aux spécialistes et la réalisation d’examens peuvent être plus limités pendant les week-ends.

Un problème étendu au-delà de la chirurgie

Balbal a précisé que l’effet du week-end ne se limite pas à la chirurgie, mais concerne aussi d’autres spécialités médicales. « Des études sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients ont depuis longtemps montré que les patients admettant à l’hôpital pendant le week-end courent un risque accru d’effets indésirables ».