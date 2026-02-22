Santé : que faire face aux « corps flottants » dans l’œil ?

Vous avez l’impression de voir des mouches, des filaments ou de petites taches sombres se déplacer dans votre champ de vision ? Ces phénomènes, souvent décrits comme des « vers » ou des « toiles d’araignée », correspondent dans la grande majorité des cas à des corps flottants.

Ils sont liés à une modification de l’humeur vitrée, le gel transparent qui remplit l’espace entre le cristallin et la rétine. Avec l’âge, ou plus fréquemment chez les personnes myopes, ce gel peut se liquéfier partiellement et former de petits agrégats. Ces fragments flottent dans l’œil et projettent une ombre sur la rétine, d’où ces formes mobiles visibles surtout sur un fond clair.

Dans la plupart des cas, il s’agit d’un phénomène bénin appelé myodésopsie. Les corps flottants peuvent être gênants, mais ils n’altèrent pas la vision de manière grave et ne nécessitent généralement aucun traitement. Avec le temps, le cerveau apprend souvent à les ignorer et leur perception diminue.

Quand faut-il consulter ?

Une consultation rapide chez un ophtalmologiste est indispensable si l’apparition des symptômes est brutale, s’accompagne d’éclairs lumineux (flashs) ou d’une sensation de « rideau » sombre dans le champ visuel. Ces signes peuvent indiquer une déchirure ou un décollement de la rétine, complication rare mais sérieuse.

Un examen du fond d’œil permet de vérifier l’intégrité de la rétine. En cas de déchirure, un traitement au laser peut être proposé pour prévenir un décollement. Si un décollement de la rétine est diagnostiqué, une intervention chirurgicale est nécessaire.

Existe-t-il un traitement ?

Une fois installés, les corps flottants persistent souvent à vie. Une chirurgie appelée vitrectomie peut être envisagée dans les cas très invalidants, mais elle reste délicate en raison de la proximité de la rétine et n’est proposée qu’exceptionnellement.

En résumé, voir des « mouches » dans ses yeux est fréquent, surtout avec l’âge. Le phénomène est le plus souvent sans gravité. En revanche, tout changement soudain ou associé à des éclairs lumineux doit conduire à consulter rapidement afin d’écarter une atteinte rétinienne.