Tiques, aoûtats, gale : ces « acariens » qui nous grattent l’été

L’été revient et, avec lui, son petit cortège de boutons qui démangent. On parle vite de « piqûres d’acariens » comme d’un grand fourre-tout, alors que le terrain est plus nuancé. Dans la plupart des cas, il s’agit d’aoûtats, ces larves d’acariens qui se nichent dans l’herbe et s’attaquent volontiers aux chevilles, derrière les genoux ou sous la ceinture, là où les vêtements serrent. Les rougeurs sont souvent impressionnantes, rarement graves. On gratte, on râle, puis ça passe.

Le mot « acarien » recouvre aussi une autre réalité, nettement moins anodine: la gale. Là, on ne parle pas d’une piqûre isolée après une balade, mais d’une infestation très contagieuse, favorisée par les contacts rapprochés et la vie en collectivité. Les démangeaisons deviennent tenaces, souvent pires la nuit, avec des lésions typiques aux espaces entre les doigts, aux poignets, aux coudes ou dans des zones plus intimes. Dans ce cas, l’improvisation a ses limites: le diagnostic médical compte, le traitement doit être fait et surtout partagé avec l’entourage concerné, et le linge se gère sérieusement (lavage quand c’est possible, isolement des textiles sinon).

Le vrai piège, c’est la confusion

À côté, la tique joue dans une catégorie à part. Ce n’est pas un acarien qui « pique pour gratter » mais un parasite qui mord, s’accroche, et peut transmettre des maladies, dont la borréliose de Lyme. La saison à risque s’étire grosso modo de mai à octobre, et les réflexes sont connus: vêtements couvrants en zone boisée ou herbe haute, inspection minutieuse au retour, douche, et extraction rapide si la tique est là, bien plantée. L’idée n’est pas de vivre sous cloche, mais de couper court à la mauvaise surprise avant qu’elle ne s’installe.

Une fois le mal fait, le traitement dépend du coupable. Pour les aoûtats, on vise surtout le confort: apaiser les démangeaisons, éviter le grattage qui ouvre la porte aux surinfections, surveiller les lésions qui suintent, croûtent ou s’étendent. Pour la tique, on garde en tête les signaux d’alerte dans les jours et semaines suivantes, avec cette fameuse rougeur qui s’étend en anneau ou des symptômes inhabituels qui doivent pousser à consulter. Et pour la gale, pas de demi-mesure, on traite, on traite les contacts, on casse la chaîne. Reste une réalité simple: un bouton n’est jamais « juste un bouton » quand il se répète ou quand toute une famille commence à se gratter en même temps, comme si la peau avait soudain reçu le même mauvais mémo.