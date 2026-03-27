Sidaction alerte sur un risque de reprise de l’épidémie de VIH

À l’occasion de sa 32e édition, le Sidaction met en garde contre un possible rebond de l’épidémie de sida, malgré les avancées médicales majeures. L’association pointe une combinaison préoccupante de baisse des financements, relâchement de la prévention et recul des droits de certaines populations vulnérables.

Aujourd’hui, les traitements permettent de vivre avec le VIH et des outils comme la PrEP ont fortement réduit les transmissions. Pourtant, la maladie reste incurable et continue de faire des victimes, avec près de 600 000 décès chaque année dans le monde et environ 41 millions de personnes vivant avec le virus.

Un relâchement inquiétant de la prévention

En France, environ 180 000 personnes sont concernées et les nouvelles contaminations stagnent, tandis que certaines tendances inquiètent, notamment chez les jeunes. Le recul de l’usage du préservatif et une mauvaise connaissance du virus fragilisent les efforts de prévention.

Face à ces risques, Sidaction appelle à renforcer l’information, le dépistage et l’accès aux soins. L’association redoute qu’un affaiblissement durable des moyens et de la vigilance ne conduise à une reprise de l’épidémie dans les années à venir.