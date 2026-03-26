Revalorisation des infirmières libérales : un accord à 500 millions d’euros en discussion

Un accord de revalorisation des infirmières libérales, estimé à 500 millions d’euros, est actuellement sur la table dans le cadre des négociations entre les syndicats et l’Assurance maladie. Cette enveloppe vise à répondre à une revendication ancienne de la profession, qui dénonce un manque de reconnaissance financière malgré un rôle central dans les soins à domicile.

Ces discussions s’inscrivent dans un cycle de négociations ouvert depuis 2025, avec pour objectif de moderniser la convention encadrant l’exercice des infirmiers libéraux et d’adapter leur rémunération à l’évolution de leurs missions.

Une profession en attente depuis des années

Les infirmières et infirmiers libéraux réclament depuis longtemps une revalorisation significative de leurs actes, certains syndicats évoquant plus de quinze ans sans évolution tarifaire notable. Cette stagnation, combinée à la hausse des charges et à l’élargissement des missions, alimente un malaise croissant dans la profession.

Au-delà de la question salariale, les négociations portent également sur la reconnaissance de nouvelles compétences, comme la consultation infirmière, la coordination des soins ou encore l’accès direct aux patients, introduits par les réformes récentes du métier.

Un enjeu clé pour l’organisation des soins

L’enveloppe de 500 millions d’euros représenterait un effort important pour l’Assurance maladie, dans un contexte budgétaire contraint. Elle pourrait permettre de revaloriser certains actes, de créer de nouveaux forfaits ou encore de mieux prendre en compte la pénibilité et les déplacements.

Ces discussions sont jugées cruciales pour l’avenir du système de santé, les infirmiers libéraux assurant une large part des soins à domicile en France. L’issue des négociations déterminera en grande partie l’attractivité du métier et la capacité à maintenir une offre de soins de proximité sur l’ensemble du territoire.