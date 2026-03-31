Les femmes deviennent majoritaires chez les médecins, un basculement inédit en France

Pour la première fois, la profession médicale française compte davantage de femmes que d’hommes en activité, selon les dernières données de l’Ordre des médecins. Cette évolution marque une transformation profonde du paysage sanitaire, portée notamment par les nouvelles générations de praticiens.

En 2026, les femmes représentent un peu plus de la moitié des médecins en exercice, alors qu’elles étaient nettement minoritaires il y a encore quinze ans. Cette progression s’explique par une féminisation continue des promotions universitaires et par un renouvellement progressif des effectifs.

Une mutation du métier et des modes d’exercice

Cette transformation s’accompagne d’un changement dans les pratiques professionnelles, avec une montée du salariat au détriment de l’exercice libéral. Les jeunes médecins, plus nombreux à être des femmes, privilégient souvent des conditions de travail jugées plus équilibrées.

Si le nombre global de praticiens repart à la hausse, les disparités territoriales restent marquées. Certains territoires attirent davantage, tandis que d’autres cumulent difficultés de renouvellement et manque d’attractivité, posant toujours la question de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.