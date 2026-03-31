Accord entre l’Assurance maladie et les infirmières libérales sur l’évolution de la profession

L’Assurance maladie et les représentants des infirmières libérales sont parvenus à un accord destiné à adapter la profession aux évolutions du système de santé. Ce texte, issu de plusieurs mois de négociations, vise à mieux reconnaître leur travail tout en élargissant leurs responsabilités auprès des patients.

Le dispositif prévoit une hausse progressive de certains tarifs, afin de tenir compte de l’intensification des soins à domicile et de l’augmentation des charges. Il consacre également une volonté de valoriser le rôle de ces professionnelles dans le suivi quotidien des malades, en particulier hors des structures hospitalières.

De nouvelles responsabilités pour répondre aux besoins croissants

L’accord introduit un élargissement des missions, notamment en matière de prévention, d’accompagnement des maladies chroniques et de coordination avec les autres professionnels de santé. Cette évolution doit permettre de mieux structurer les parcours de soins face à une demande en forte hausse.

Si ce compromis est salué comme une avancée, certaines organisations restent attentives à son application concrète. Elles soulignent que l’efficacité du dispositif dépendra de sa mise en œuvre rapide et de sa capacité à améliorer réellement les conditions d’exercice sur le terrain.