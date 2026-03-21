Accès aux soins : 73 % des français confrontée à des renoncements au cours des cinq dernières années

L’accès aux soins en France se dégrade nettement, selon une récente enquête qui révèle que près de 73 % des Français ont déjà renoncé à au moins un acte médical au cours des cinq dernières années. En cause, des délais d’attente trop longs, des difficultés financières ou encore l’éloignement des structures de santé.

Les temps d’attente pour consulter se sont fortement allongés. Il faut désormais près de deux semaines pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste, contre quelques jours auparavant. La situation est encore plus tendue pour les spécialistes, avec plusieurs mois d’attente chez certains, notamment en cardiologie ou en dermatologie.

Un système sous tension et des inquiétudes croissantes

Cette dégradation de l’accès aux soins alimente un sentiment d’inquiétude croissant. Une majorité de Français redoute désormais une hospitalisation, en raison de la situation jugée fragile des établissements de santé.

Face à ces tensions, le recours aux urgences pour des soins non urgents se multiplie, signe d’un système sous pression. À l’approche de la présidentielle de 2027, la question de la santé s’impose comme un enjeu majeur, dans un contexte de déficit persistant des hôpitaux publics et de difficultés d’accès aux soins sur une large partie du territoire.