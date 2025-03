Les fruits et légumes sont souvent célébrés comme des aliments très sains, mais les poissons, en particulier le vivaneau océanique, se distinguent par leur valeur nutritionnelle exceptionnelle. Certains experts suggèrent qu’un régime alimentaire riche en poissons pourrait augmenter l’espérance de vie de 17 %, selon le site « Irish Star ».



Selon la liste de la BBC des aliments les plus nutritifs au monde, le vivaneau océanique occupe la troisième place avec un score de 89 sur 100 en termes de densité nutritionnelle. Ce poisson, qui vit dans les profondeurs des océans, est faible en calories (79 calories pour 100 grammes) et en graisses saturées, tout en fournissant environ 20 grammes de protéines et des nutriments essentiels comme les acides gras oméga-3, que le corps ne peut pas produire seul. Des poissons comme le saumon sont également vantés pour leurs bienfaits pour la santé, y compris l’amélioration de la santé cardiaque et l’augmentation de l’espérance de vie. Certains experts affirment qu’un régime alimentaire riche en poissons peut augmenter l’espérance de vie de 17 %.



Bien que les poissons surpassent les autres aliments en termes de valeur nutritionnelle, des légumes comme la roquette sont également des super-aliments. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain utilise des scores de densité nutritionnelle pour évaluer les aliments, et la roquette obtient un score parfait (100/100), surpassant d’autres légumes comme les épinards et les légumes à feuilles. Cette plante verte, moins connue, est surnommée le « végétal vert le plus sain sur Terre » en raison de ses niveaux élevés de vitamines et de minéraux.



Intégrer des poissons et des légumes riches en nutriments dans votre alimentation peut considérablement améliorer la santé générale.