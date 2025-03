SANTÉ – Pour la première fois… un homme vit 100 jours avec un cœur artificiel en titane

Un Australien a vécu 100 jours avec un cœur artificiel en titane en attendant une greffe de cœur d’un donneur, établissant ainsi un record pour l’utilisation de cette technologie.



Selon la chaîne américaine CNN, le patient, un homme dans la quarantaine qui a souhaité garder l’anonymat, a reçu ce cœur artificiel lors d’une intervention chirurgicale à l’hôpital St Vincent de Sydney en novembre dernier.



Le mois dernier, il est devenu la première personne au monde à quitter l’hôpital avec cet appareil, qui l’a maintenu en vie pendant 100 jours jusqu’à ce qu’un donneur de cœur soit disponible plus tôt ce mois-ci.



D’après un communiqué publié ce mercredi par l’hôpital St Vincent, l’Université Monash et la société BiVACOR – l’entreprise américano-australienne qui a développé l’appareil –, l’homme, qui souffrait d’une insuffisance cardiaque sévère, « se remet bien ».



L’hôpital a précisé que le patient détient désormais le record de la plus longue période passée avec un cœur artificiel, une avancée majeure vers l’avenir des technologies cardiaques artificielles.



L’objectif à long terme est de permettre aux patients de vivre avec cet appareil indéfiniment, sans nécessiter une greffe de cœur réel.



De son côté, Daniel Timms, fondateur de BiVACOR et ingénieur biomédical australien, qui a conçu l’appareil après le décès de son père d’une maladie cardiaque, a déclaré : « C’est une immense satisfaction de voir des décennies de travail porter leurs fruits. »



Il a ajouté dans le communiqué : « Toute l’équipe de BiVACOR exprime sa profonde gratitude au patient et à sa famille pour leur confiance en notre cœur artificiel. Leur courage ouvrira la voie à d’innombrables patients qui pourront bénéficier de cette technologie salvatrice. »



Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, entraînant environ 18 millions de décès par an, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).