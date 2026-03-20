Décès d’Isabelle Mergault, figure emblématique des Grosses Têtes, à 67 ans

L’actrice, réalisatrice et chroniqueuse Isabelle Mergault est décédée ce vendredi à l’âge de 67 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Elle s’est éteinte des suites d’un cancer.

Figure populaire du paysage audiovisuel français, Isabelle Mergault s’était fait connaître du grand public dans les années 1980 et 1990, notamment grâce à ses rôles au cinéma et à la télévision. Elle avait ensuite marqué les esprits en passant derrière la caméra, avec des films à succès comme Je vous trouve très beau (2005), qui avait rencontré un large public.

Mais c’est aussi à la radio qu’elle s’était imposée comme une personnalité incontournable. Sociétaire emblématique de l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, elle était appréciée pour son humour franc, son caractère bien trempé et sa spontanéité, qui faisaient d’elle l’une des voix les plus reconnaissables du programme.