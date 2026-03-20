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Décès d’Isabelle Mergault, figure emblématique des Grosses Têtes, à 67 ans

20 mars 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Décès d’Isabelle Mergault, figure emblématique des Grosses Têtes, à 67 ans
Décès d’Isabelle Mergault, figure emblématique des Grosses Têtes, à 67 ans

L’actrice, réalisatrice et chroniqueuse Isabelle Mergault est décédée ce vendredi à l’âge de 67 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. Elle s’est éteinte des suites d’un cancer.

Figure populaire du paysage audiovisuel français, Isabelle Mergault s’était fait connaître du grand public dans les années 1980 et 1990, notamment grâce à ses rôles au cinéma et à la télévision. Elle avait ensuite marqué les esprits en passant derrière la caméra, avec des films à succès comme Je vous trouve très beau (2005), qui avait rencontré un large public.

Mais c’est aussi à la radio qu’elle s’était imposée comme une personnalité incontournable. Sociétaire emblématique de l’émission Les Grosses Têtes sur RTL, elle était appréciée pour son humour franc, son caractère bien trempé et sa spontanéité, qui faisaient d’elle l’une des voix les plus reconnaissables du programme.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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