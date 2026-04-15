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Chronique misogyne de Bertrand Chameroy : Olivier Galzi le recadre en direct sur France Inter

15 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Chronique misogyne de Bertrand Chameroy : Olivier Galzi le recadre en direct sur France Inter
Chronique misogyne de Bertrand Chameroy : Olivier Galzi le recadre en direct sur France Inter

Le ton est monté ce mardi matin sur France Inter. Invité de la matinale, le nouveau maire d’Avignon Olivier Galzi a vivement recadré l’humoriste Bertrand Chameroy après une remarque jugée déplacée sur son épouse, également adjointe. En évoquant les indemnités municipales, le chroniqueur a insinué que le maire « s’y retrouvait » financièrement grâce à la rémunération de sa femme et « un compte commun », déclenchant une réaction immédiate.

Interrompant la chronique, Olivier Galzi a dénoncé une « misogynie d’un autre âge », fustigeant une vision consistant à réduire une femme qui plus est élue de la République à son compagnon. Une sortie jugée « scandaleuse » par l’ex journaliste devenu maire d’Avignon, qui a tenu à rappeler que son épouse exerce des fonctions politiques à part entière, indépendamment de leur vie privée.

Au cœur de la polémique, une décision pourtant assumée par le maire : baisser sa propre indemnité de 14 % tout en augmentant celles de ses adjoints de 35 %, afin de permettre à des profils issus de la société civile de s’engager pleinement. Une mesure qu’il justifie par la nécessité d’avoir « des vrais gens » en politique, loin des profils traditionnels.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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