Chronique misogyne de Bertrand Chameroy : Olivier Galzi le recadre en direct sur France Inter

Le ton est monté ce mardi matin sur France Inter. Invité de la matinale, le nouveau maire d’Avignon Olivier Galzi a vivement recadré l’humoriste Bertrand Chameroy après une remarque jugée déplacée sur son épouse, également adjointe. En évoquant les indemnités municipales, le chroniqueur a insinué que le maire « s’y retrouvait » financièrement grâce à la rémunération de sa femme et « un compte commun », déclenchant une réaction immédiate.

Interrompant la chronique, Olivier Galzi a dénoncé une « misogynie d’un autre âge », fustigeant une vision consistant à réduire une femme qui plus est élue de la République à son compagnon. Une sortie jugée « scandaleuse » par l’ex journaliste devenu maire d’Avignon, qui a tenu à rappeler que son épouse exerce des fonctions politiques à part entière, indépendamment de leur vie privée.

Au cœur de la polémique, une décision pourtant assumée par le maire : baisser sa propre indemnité de 14 % tout en augmentant celles de ses adjoints de 35 %, afin de permettre à des profils issus de la société civile de s’engager pleinement. Une mesure qu’il justifie par la nécessité d’avoir « des vrais gens » en politique, loin des profils traditionnels.