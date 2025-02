Pour recharger vos batteries… 5 choses à ne jamais faire après le travail

Dans le contexte actuel, où le télétravail et la communication permanente via smartphones et e-mails sont devenus omniprésents, il devient difficile de vraiment « clore » la journée de travail. Les frontières entre la vie professionnelle et personnelle sont floues, rendant essentiel de trouver des stratégies efficaces pour se détendre et maintenir un équilibre sain.



Les spécialistes insistent sur le fait que l’équilibre se trouve dans l’utilisation du temps libre après le travail pour se ressourcer, ce qui favorise une meilleure productivité le jour suivant. Comme l’a expliqué la psychologue Sophie Mort lors d’une interview pour le Huffington Post : « Une gestion judicieuse du temps libre permet au cerveau de se relaxer, ce qui améliore les performances professionnelles. »



Lachlan Brown, expert en pleine conscience et développement personnel, précise que ceux qui parviennent à maintenir un bon équilibre comprennent l’importance de leur temps libre et évitent de le gaspiller dans des activités inutiles. Il est donc conseillé de ne pas commettre ces cinq erreurs pour maximiser les bienfaits du temps après le travail :

1. **Faire encore plus de travail**

Heather Lamb, auteure et experte en bien-être au travail, affirme que « la pire chose à faire après une journée de travail chargée est de continuer à travailler » ; des études montrent que « ceux qui poursuivent leur travail après les heures normales se sentent sous pression en permanence et sont plus sujets à l’épuisement et à un faible degré de satisfaction professionnelle. »

Billy Roberts, spécialiste du trouble du déficit de l’attention, renchérit en disant qu’il est essentiel de donner à son esprit du temps pour se reposer. « Continuer à travailler après le travail ne permet pas au cerveau de se régénérer, ce qui finit par nuire à notre motivation, créativité et concentration. »

Plutôt que de travailler jusqu’au coucher, Lamb recommande de s’engager dans des activités relaxantes comme une promenade ou la lecture, « pour purifier l’esprit et se détendre, afin de se recharger et de revenir plus performant le lendemain. »



2. **Suivre les notifications de travail à la maison**

La National Sleep Foundation conseille de ne pas vérifier les notifications de travail dès qu’on rentre chez soi, et même en soirée. La simple vue des e-mails de collègues peut garder l’esprit en alerte, même si vous ne les lisez pas.

Sophie Mort explique que suivre les notifications après le travail maintient notre esprit dans un état de vigilance permanente, cherchant des solutions aux problèmes, ce qui peut, à long terme, « épuiser votre productivité et votre énergie, et même mener à l’épuisement. »

Elle suggère de désactiver les notifications dès que vous quittez le travail et de laisser votre téléphone professionnel et votre ordinateur portable dans une autre pièce. Cela permet à votre esprit de se détacher du travail et de conserver de l’énergie, favorisant ainsi une meilleure activité et productivité.



Absence de séparation nette entre travail et vie personnelle

Les études montrent que les frontières entre ces deux mondes se sont estompées, ce qui peut provoquer « une perte de concentration et un manque de motivation ». Ces limites sont souvent floues, en particulier pour ceux qui travaillent à domicile.

William Miller recommande de créer des « rituels de transition », tels qu’une courte promenade, de la méditation ou écouter de la musique, pour signaler à votre cerveau que vous passez du mode travail au mode personnel.

Sophie Mort précise qu’en l’absence de ce « signal de transition », votre cerveau risque de rester dans le mode travail après les heures de bureau. Elle conseille des activités simples comme changer de vêtements ou se laver le visage pour indiquer à votre cerveau qu’il est temps de se détendre.



Accorder la soirée à des tâches épuisantes

Au lieu de tout accumuler et de planifier des tâches fatigantes après le travail, comme faire la lessive ou les courses, Billy Roberts recommande de répartir ces tâches sur plusieurs jours. Il explique que « l’accumulation de nombreuses tâches crée une montagne de travail décourageante et épuisante. »

Il conseille de s’assurer que les tâches après le travail soient réalisables sans trop de fatigue, et si elles sont nécessaires, d’intégrer des pauses ou des activités agréables pendant leur réalisation. Cela rend ces tâches moins accablantes.



Ignorer l’importance de la routine de sommeil

Sophie Mort souligne que « bien dormir est crucial pour la productivité, la performance, la mémoire, la créativité et l’énergie ». En revanche, négliger le sommeil « peut entraîner de la fatigue et de l’irritabilité le jour suivant ».

Elle recommande de s’accorder une sieste agréable après le travail et d’éviter la caféine six à huit heures avant de se coucher. William Miller suggère également de participer à des activités relaxantes, comme passer du temps avec la famille ou se consacrer à un loisir, avant de se coucher à une heure raisonnable pour garantir environ sept heures de sommeil, vous permettant ainsi de vous réveiller revitalisé et prêt pour le jour suivant.



Cela résume les pratiques essentielles pour mieux gérer le temps après le travail et préserver votre bien-être personnel et professionnel.