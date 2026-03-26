Véronique Sarselli devient la première femme à la tête de la Métropole et change déjà la donne

C’est une page politique qui se tourne à Lyon. Véronique Sarselli a été élue ce jeudi présidente de la Métropole de Lyon, devenant la première femme à accéder à cette fonction stratégique. À la tête d’une majorité solide issue de la liste Grand Cœur lyonnais, la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon s’impose avec 91 voix et incarne un basculement politique majeur après des années de gestion écologiste.

Dès son discours d’investiture, la nouvelle présidente a donné le ton d’un mandat qu’elle veut « plus pragmatique et moins idéologique », promettant de gouverner « avec le réel » et de retisser le lien entre la Métropole, les maires et les habitants. Une ligne qui tranche avec le précédent exécutif, régulièrement accusé de décisions déconnectées du terrain.

Sur le fond, Véronique Sarselli a rapidement annoncé des orientations fortes, notamment en matière de mobilité. Elle souhaite abandonner le projet de tramway express de l’ouest lyonnais (TEOL) pour relancer le métro E, jugé plus structurant. Elle a également évoqué un projet ambitieux de tunnel sous Fourvière, symbole d’un retour à une vision plus favorable aux infrastructures lourdes et à la fluidité des déplacements.

Malgré une cohabitation inédite avec une ville de Lyon dirigée par les écologistes et une opposition de gauche et LFI bien présente, la nouvelle présidente a tendu la main à ses partenaires institutionnels, appelant à un travail coordonné. Mais derrière cet appel à l’apaisement, c’est bien un nouveau cap politique qui s’ouvre pour la Métropole.

Avec cette élection, la droite et le centre reprennent la main sur l’une des collectivités les plus puissantes de France. Reste désormais à traduire ces annonces en actes, dans un contexte où les attentes des habitants en matière de mobilité, de sécurité et de qualité de vie n’ont jamais été aussi fortes.