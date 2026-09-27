Sur CNews, Radouan Kourak revendique la fierté d’appartenir à une France aux racines chrétiennes

Radouan Kourak, sur CNews, s'exprime sur l'importance des racines chrétiennes de la France, affirmant que cet héritage est essentiel à l'identité nationale. Pendant la messe de Léon XIV, il souligne la diversité des participants, critiquant La France insoumise sur sa prétendue singularité en matière de diversité et appelant à un rapprochement avec l'histoire chrétienne du pays.

Invité de Thierry Cabanes, samedi 26 septembre, après la grande messe de Léon XIV place de la Concorde, Radouan Kourak a livré un plaidoyer pour les racines chrétiennes de la France. Évoquant son histoire d’enfant issu de l’immigration arabo-musulmane, le chef du service politique d’Entrevue a affirmé son attachement à un héritage qu’il juge indissociable de l’identité nationale. Déjà présent sur le même plateau vendredi, pendant la veillée du Stade de France, il avait salué la mobilisation de la jeunesse autour du pape.

« Moi, je suis issu de l’immigration arabo-musulmane, et moi, je m’inscris pleinement dans cet héritage catholique. » Sur CNews, samedi soir, Radouan Kourak a choisi de partir de son propre parcours pour expliquer ce que lui inspirait la visite de Léon XIV. Quelques heures auparavant, le souverain pontife avait célébré une messe place de la Concorde devant une foule évaluée à environ 800 000 personnes par Vatican News, réparties jusque sur les Champs-Élysées. Invité de Thierry Cabanes, le journaliste a vu dans cette mobilisation l’expression d’un attachement profond à l’histoire chrétienne du pays, capable, selon lui, de dépasser les appartenances religieuses et les origines familiales.

Cette conviction, Radouan Kourak l’a formulée sans détour : « Je crois que ce n’est pas une offense que de rappeler que la France a été bâtie par le catholicisme. » À ses yeux, cet héritage constitue une part considérable de ce qui fait la France et peut être reconnu comme sien par un Français issu de l’immigration. « Que serait la France sans l’héritage catholique aujourd’hui ? Eh bien, je ne pense pas grand-chose », a-t-il ajouté. Son témoignage personnel donne ainsi une dimension particulière à son propos : il présente l’attachement aux racines chrétiennes comme un élément de son appartenance à la nation et de sa manière d’en partager l’histoire.

« Une seule France, une France diverse, une France plurielle »

C’est aussi sous l’angle du rassemblement que le journaliste a commenté les images de cette journée. « Aujourd’hui, j’ai vu une seule France, une France diverse, une France plurielle. Des Français de toutes origines, de tout âge », a-t-il déclaré. Dans son analyse, la force de l’événement tient précisément à cette rencontre autour d’une histoire et de symboles communs. « Et ces Français-là se sont réunis devant un symbole, devant le catholicisme et devant Léon XIV. Et ça, c’était beau. » Une lecture qui fait de la visite pontificale un moment de communion nationale, dont il estime la portée plus large que le seul rassemblement des fidèles catholiques.

Radouan Kourak a également donné à son intervention une tonalité politique en prenant à partie La France insoumise. « Vous me connaissez, je vais être un peu provocateur », a-t-il annoncé, avant de lancer : « Il y avait bien plus de diversité parmi les gens qui sont venus voir le pape aujourd’hui qu’au meeting de La France insoumise. » Il a reproché aux insoumis de prétendre détenir le « monopole de la diversité » et de parler « sans cesse de “Nouvelle France” ». À cette expression, il a opposé sa propre description d’une France plurielle réunie autour du pape. Thierry Cabanes a aussitôt réagi en relevant la « punchline » de son invité, qui lui a répondu : « Vous l’appelez comme vous voulez. »

Un catholicisme vivant et un message adressé aux dirigeants

Au cœur de son intervention, Radouan Kourak a surtout insisté sur la vitalité de la foi catholique en France. « Moi, ce soir, je ne veux plus entendre que le catholicisme français serait seulement un héritage, serait seulement de l’histoire ancienne. Aujourd’hui, le catholicisme français est bel et bien vivant. Et ça, c’est fabuleux à voir », a-t-il affirmé. Pour lui, les images de ferveur donnent à cet héritage une réalité présente. Il a également souligné la portée collective de la parole pontificale : « Léon XIV, aujourd’hui, n’a pas seulement prié pour les catholiques : il a prié pour la nation entière, pour la concorde, pour tous les Français, les familles, les plus pauvres, mais pour toute la France dans son intégralité. »

L’échange avec Thierry Cabanes a notamment porté sur la prière prononcée par Léon XIV à Lourdes, où le pape s’était rendu samedi soir après son étape parisienne. À la grotte de Massabielle, le souverain pontife a demandé pour la France des responsables capables de servir le bien commun, tout en priant pour la concorde, les familles et les plus démunis. Le présentateur a cité son appel à des « dirigeants sages et généreux, prêts au sacrifice d’eux-mêmes, capables d’affronter les défis et voulant servir le bien commun ». Radouan Kourak a expliqué ne pas être surpris par cette exhortation, dans laquelle il voit une continuité avec les messages délivrés depuis le début de la visite.

Le journaliste a ainsi fait le lien avec le discours de Léon XIV à l’Élysée, vendredi, devant Emmanuel Macron. Le pape y avait rappelé les racines chrétiennes du pays, défendu la contribution des croyants à la vie publique et insisté sur la protection de la vie humaine. Radouan Kourak y lit une interpellation des responsables politiques : « Je crois que Léon XIV est profondément attaché aux racines chrétiennes de la France. C’est le pape. Et il le rappelle. Malheureusement, nos dirigeants l’ont oublié. » Pour résumer sa propre interprétation du message pontifical, il a ensuite lancé : « Regardez la France aujourd’hui, regardez cette France. Cette France a envie de renouer avec son histoire. » Il a dénoncé, dans le même mouvement, « une sorte de nihilisme bien trop souvent imposé par nos politiques ».

Au Stade de France, une jeunesse en quête de foi et de racines

Cette analyse prolongeait celle qu’il avait développée dès vendredi soir, déjà dans l’émission de Thierry Cabanes, alors que se déroulait la veillée avec Léon XIV au Stade de France. Quelque 80 000 jeunes avaient accueilli le pape à Saint-Denis, lors d’une soirée mêlant musique, témoignages et prière. Commentant cette mobilisation, Radouan Kourak avait affirmé : « Ce soir, la France prouve que le catholicisme n’est pas simplement un héritage, mais que le christianisme français est bel et bien vivant. » Il avait également soutenu que « la France est toujours un pays chrétien », tout en reconnaissant le déclin de la pratique religieuse depuis plusieurs années. Dans la présence de cette jeunesse, il voyait les signes d’un regain spirituel et d’un désir de renouer avec une histoire commune.

Le journaliste avait notamment évoqué la progression des conversions et la place des jeunes adultes parmi les catéchumènes, ces personnes qui se préparent au baptême. Les données de la Conférence des évêques de France éclairent cette évolution : son enquête pour Pâques 2025 recensait 10 384 baptêmes d’adultes, soit une hausse de 45 % par rapport à 2024. En cinq ans, les 18-25 ans étaient devenus plus nombreux que les 26-40 ans parmi les catéchumènes adultes. Ces chiffres documentent un dynamisme des demandes de baptême, sans mesurer à eux seuls l’évolution de l’ensemble de la pratique religieuse. Radouan Kourak y voit, pour sa part, un indice du retour d’une recherche de sens et de spiritualité.

« Mais il y a aussi sans doute une question d’identité. Les Français ont envie de retrouver, de revenir à quelque chose de sain, de spirituel, et peut-être de renouer avec leur héritage », avait-il expliqué vendredi. Le lendemain, face à Thierry Cabanes qui soulignait les sourires, la joie et l’harmonie entourant la visite, il a prolongé cette réflexion sur ce qui peut réunir le pays. « Moi, je crois que tout le monde aime la France », a-t-il répondu, avant d’ajouter : « Il faut simplement des symboles, des choses pour rassembler les Français. Et je crois que la religion peut être une de ces choses. » Une conviction qu’il a illustrée tout au long de ces deux interventions par son propre attachement, en tant que Français issu de l’immigration arabo-musulmane, à l’héritage catholique de la France.