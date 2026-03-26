Saint-Denis : vague de démission dans la police municipale après l’arrivée du maire LFI

À Saint-Denis, la situation se tend fortement au sein de la police municipale depuis l’élection du maire LFI Bally Bagayoko. Selon plusieurs sources vérifiée par Entrevue, près de 90 agents sur les 140 que compte la ville ont déjà entamé des démarches pour quitter leurs fonctions, en postulant dans d’autres communes. Une fuite massive qui pourrait rapidement désorganiser le service.

Ces demandes de mutation, souvent engagées en toute discrétion, ne sont officialisées qu’une fois un poste obtenu ailleurs, ce qui laisse présager une série de départs imminents. Le malaise touche également la hiérarchie : le directeur de la police municipale serait sur le départ, tout comme son adjoint. Plusieurs cadres intermédiaires suivent le mouvement, à l’image de responsables de la vidéoprotection ou de la brigade motorisée.

À l’origine de cette crise, la volonté affichée du nouveau maire de désarmer progressivement la police municipale, en commençant par le retrait des lanceurs de balles de défense. Une orientation qui suscite une forte inquiétude parmi les agents, qui dénoncent un affaiblissement de leurs moyens d’action dans un contexte déjà tendu en matière de sécurité.

Ce choix politique, emblématique de certaines municipalités LFI, apparaît aujourd’hui comme un facteur déclencheur d’une perte de confiance interne. Plusieurs villes ont déjà reçu des candidatures d’agents souhaitant partir, profitant d’opportunités ailleurs où les conditions d’exercice sont jugées plus stables.

À terme, c’est un véritable risque de désorganisation qui plane sur la sécurité locale à Saint-Denis. Entre départs en chaîne et incertitudes sur les orientations futures, la municipalité pourrait se retrouver confrontée à un déficit inédit de policiers municipaux, au moment même où les attentes en matière de sécurité restent particulièrement élevées.