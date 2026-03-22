Municipales Paris 17e : Geoffroy Boulard réélu avec 60,5 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

Dans le XVIIe arrondissement de Paris, le maire sortant Geoffroy Boulard (LR) est largement réélu avec 60,5 % des suffrages. Il devance Karim Ziady (PS), crédité de 28,84 %, et Rachel-Flore Pardo (Renaissance), qui obtient 10,66 %. Déjà solidement implanté, l’édile confirme l’ancrage à droite de l’arrondissement et entame un nouveau mandat à la tête de la mairie.