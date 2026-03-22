Politique

Municipales Paris 17e : Geoffroy Boulard réélu avec 60,5 %

22 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Municipales Paris 17e : Geoffroy Boulard réélu avec 60,5 %
Municipales Paris 17e : Geoffroy Boulard réélu avec 60,5 %

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

Dans le XVIIe arrondissement de Paris, le maire sortant Geoffroy Boulard (LR) est largement réélu avec 60,5 % des suffrages. Il devance Karim Ziady (PS), crédité de 28,84 %, et Rachel-Flore Pardo (Renaissance), qui obtient 10,66 %. Déjà solidement implanté, l’édile confirme l’ancrage à droite de l’arrondissement et entame un nouveau mandat à la tête de la mairie.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.