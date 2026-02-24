Politique

Macron convoque une réunion à l’Élysée sur les groupes violents dans le sillage de l’affaire Deranque

24 février 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Macron convoque une réunion à l'Élysée sur les groupes violents dans le sillage de l'affaire Deranque
Macron convoque une réunion à l'Élysée sur les groupes violents dans le sillage de l'affaire Deranque

Emmanuel Macron a réuni ce mardi matin à 10 heures les ministres de l’Intérieur Laurent Nuñez et de la Justice Gérald Darmanin pour faire le point sur les groupes d’action violente. Selon l’entourage du chef de l’État, l’objectif est de dresser « un bilan des actions menées pour lutter contre les groupes violents ultra ou extrêmes » et de procéder à « une revue des risques à venir ». Les procédures de dissolution possibles et les liens de ces groupes avec des partis politiques sont également au programme.

Un contexte explosif avant les municipales

La réunion intervient dix jours après la mort de Quentin Deranque, 23 ans, décédé le 14 février à Lyon des suites d’un lynchage par des militants antifas proches de LFI, lors d’une manifestation. Les obsèques du jeune homme ont eu lieu ce mardi matin dans la stricte intimité familiale, sa famille ayant publiquement condamné la « récupération politique et les débordements racistes » survenus lors de la marche d’hommage du week-end dernier. Sept personnes ont d’ores et déjà été mises en examen, dont un ancien collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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