Le RN dépose une motion de censure sur fond de bras de fer énergétique

Le groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale a déposé ce lundi 23 février une motion de censure visant la stratégie énergétique du gouvernement. À l’initiative de la leader du camp national Marine Le Pen, les députés RN entendent dénoncer la publication par décret de la programmation pluriannuelle de l’énergie à l’horizon 2035, annoncée mi février par Sébastien Lecornu.

Le parti lepeniste conteste à la fois la méthode et le contenu du texte. Sur la forme, le RN fustige un passage en force de l’exécutif qu’il qualifie d’« acte illibéral contre le Parlement ». Sur le fond, le parti critique une orientation jugée « décroissante », accusant le gouvernement de privilégier les énergies intermittentes, de minimiser la place du nucléaire et de faire peser un risque sur les finances publiques.

Avant le dépôt officiel, Marine Le Pen avait appelé l’ensemble des députés opposés à cette programmation énergétique à se joindre à la démarche, prévenant que le RN prendrait lui même l’initiative en cas d’inaction.