Face à une guerre « en train de s’étendre » au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a annoncé ce mardi soir une série de mesures militaires et diplomatiques pour protéger les intérêts français et sécuriser la région. Dans une allocution solennelle, le chef de l’État a estimé que « la République islamique d’Iran porte la responsabilité première de cette situation », tout en regrettant que les frappes israélo-américaines aient été menées « en dehors du droit international ».

Le président a confirmé que deux bases militaires françaises avaient été visées par des « frappes limitées » ces dernières heures, causant des dégâts jugés mineurs. En réponse, la France a abattu des drones « en légitime défense » pour protéger ses emprises et celles de ses alliés. Des Rafale et des systèmes de défense anti-aérienne ont été redéployés dans la zone.

Dans ce contexte, Paris a décidé de projeter des moyens supplémentaires. La frégate Languedoc est envoyée au large de Chypre dès ce soir et des moyens aériens de défense seront positionnés chez plusieurs partenaires régionaux. Le porte-avions Charles de Gaulle est également déployé immédiatement en Méditerranée, marquant une montée en puissance significative du dispositif français.

Sur le territoire national, le dispositif Sentinelle a été renforcé afin de prévenir tout risque d’attaque ou de débordement. Par ailleurs, près de 400 000 Français présents dans la région sont concernés par les mesures de protection : deux vols de rapatriement doivent atterrir à Paris dans la nuit.

Enfin, Emmanuel Macron a mis en garde Israël contre toute opération terrestre au Liban, qu’il considère comme « une escalade dangereuse et une erreur stratégique ». Tout en refusant de « pleurer des dictateurs qui tirent sur leur peuple », il a plaidé, avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, pour un arrêt rapide des frappes et une reprise des négociations diplomatiques afin d’éviter un embrasement généralisé.