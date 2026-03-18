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Politique

« France libre » : Macron dévoile le nom hautement symbolique du futur porte-avions français

18 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
« France libre » : Macron dévoile le nom hautement symbolique du futur porte-avions français
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Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi que le futur porte-avions de nouvelle génération, appelé à succéder au Charles de Gaulle en 2038, portera le nom de « France libre ». Un choix chargé d’histoire et de symbolique, directement inspiré de l’héritage de la Résistance et du combat pour l’indépendance nationale, que le chef de l’État a présenté comme l’incarnation « d’un esprit français de résistance pour demeurer libre ».

Ce nom s’inscrit dans la volonté affichée par l’exécutif de renforcer la souveraineté militaire et industrielle du pays, à travers un programme stratégique d’envergure. Le futur bâtiment, véritable géant des mers, doit incarner à la fois la puissance navale française et sa capacité à agir de manière autonome sur la scène internationale, tout en rappelant, par son nom, une certaine idée de la France et de son histoire.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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