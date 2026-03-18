Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi que le futur porte-avions de nouvelle génération, appelé à succéder au Charles de Gaulle en 2038, portera le nom de « France libre ». Un choix chargé d’histoire et de symbolique, directement inspiré de l’héritage de la Résistance et du combat pour l’indépendance nationale, que le chef de l’État a présenté comme l’incarnation « d’un esprit français de résistance pour demeurer libre ».
Ce nom s’inscrit dans la volonté affichée par l’exécutif de renforcer la souveraineté militaire et industrielle du pays, à travers un programme stratégique d’envergure. Le futur bâtiment, véritable géant des mers, doit incarner à la fois la puissance navale française et sa capacité à agir de manière autonome sur la scène internationale, tout en rappelant, par son nom, une certaine idée de la France et de son histoire.
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