Un sommet international consacré au nucléaire civil se tient mardi à Paris, avec la participation de près de 60 pays, ainsi que de représentants d’organisations internationales et d’acteurs industriels du secteur.

Cette rencontre vise à relancer le rôle de l’énergie nucléaire dans le contexte de la transition énergétique mondiale et des objectifs de réduction des émissions de carbone. L’initiative est portée par la France, qui souhaite promouvoir l’atome comme une source d’énergie décarbonée et stratégique pour l’avenir énergétique.

L’Élysée veut faire de cette rencontre un moment de mobilisation autour du rôle du nucléaire dans la décarbonation de l’électricité et la sécurité énergétique des États. Les discussions doivent également encourager de nouveaux engagements internationaux visant à augmenter fortement les capacités nucléaires d’ici 2050.

Financement et coopération au cœur des discussions

Les débats porteront notamment sur les questions d’investissement, un enjeu central pour une technologie longue et coûteuse à déployer. Les participants doivent aussi aborder la coopération industrielle, l’approvisionnement en combustible, la recherche et le développement de nouvelles générations de réacteurs.

Cette réunion s’inscrit dans une séquence politique plus large sur l’avenir de l’atome en France. Jeudi, le président de la République doit présider un conseil de politique nucléaire depuis la centrale de Penly, consacré notamment au programme national de construction de nouveaux réacteurs.