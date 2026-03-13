Brésil : Jair Bolsonaro hospitalisé après un malaise en prison

L’ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été hospitalisé vendredi après avoir été victime d’un malaise dans la prison de Brasilia où il purge actuellement une peine pour tentative de coup d’État. L’information a été annoncée par son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, sur les réseaux sociaux.

Selon lui, l’ex-chef d’État s’est réveillé dans la matinée avec des frissons et de violents vomissements, ce qui a conduit les autorités pénitentiaires à décider de son transfert vers un établissement hospitalier. Les circonstances exactes de cet épisode médical n’ont pas encore été précisées par les autorités.

Un état de santé fragilisé depuis plusieurs années

Jair Bolsonaro, figure majeure de la droite brésilienne, a été condamné en septembre 2025 à 27 ans de prison pour son implication dans une tentative de coup d’État. Depuis son incarcération, son état de santé fait régulièrement l’objet d’inquiétudes et a déjà nécessité plusieurs hospitalisations.

L’ancien président souffre en effet de complications médicales liées à l’attaque au couteau dont il avait été victime en 2018 lors d’un meeting électoral. Depuis cet attentat, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et connaît des problèmes de santé récurrents qui continuent d’affecter son état physique.