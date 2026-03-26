Minéraux stratégiques : la France prête à investir en Australie

La France fait partie des pays intéressés par des investissements dans les projets miniers australiens liés aux minéraux critiques, selon la ministre australienne des Ressources, Madeleine King. Cet intérêt s’inscrit dans un contexte international marqué par la volonté de sécuriser l’approvisionnement en matières premières essentielles aux technologies modernes.

Ces ressources, notamment les terres rares, sont indispensables à la fabrication de produits de haute technologie, des batteries aux équipements électroniques. De nombreux États cherchent à réduire leur dépendance à la Chine, qui domine largement ces chaînes d’approvisionnement à l’échelle mondiale.

Une compétition mondiale pour sécuriser les ressources

L’Australie, riche en ressources minières, a multiplié les partenariats ces dernières années. Elle a notamment conclu un accord avec les États-Unis prévoyant plusieurs milliards de dollars d’investissements, ainsi que des coopérations avec le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et plusieurs pays européens, dont la France.

Paris affiche un intérêt croissant, avec des engagements déjà pris au niveau politique et via des outils financiers comme Bpifrance Assurance Export. Toutefois, contrairement à d’autres partenaires, la France n’a pas encore annoncé de financement massif de projets miniers en Australie, laissant entrevoir une stratégie encore en construction dans ce secteur stratégique.