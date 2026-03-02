L’Inde et le Canada ont annoncé lundi la conclusion de plusieurs accords portant sur les minéraux critiques, l’uranium, les technologies et les énergies renouvelables, à l’occasion d’une rencontre à New Delhi entre le premier ministre canadien Mark Carney et son homologue indien Narendra Modi. Les deux dirigeants ont salué un nouveau départ dans leurs relations bilatérales, après une période de fortes tensions.

Les discussions ont notamment abouti à un accord d’approvisionnement à long terme en uranium destiné au programme nucléaire civil indien. Selon Ottawa, ce contrat représente 2,6 milliards de dollars canadiens, soit environ 1,6 milliard d’euros. L’Inde, qui prévoit d’augmenter sa capacité nucléaire de 8 à 100 gigawatts d’ici 2047, entend également coopérer avec le Canada sur les petits réacteurs modulaires et des technologies nucléaires avancées.

Un rapprochement après les tensions diplomatiques

Les deux pays ont aussi renforcé leur coopération dans le domaine des minéraux critiques, en particulier les terres rares, essentielles à la production de technologies de pointe et d’équipements liés à la transition énergétique. Le Canada, riche en ressources naturelles, se positionne comme un partenaire stratégique pour l’Inde, dans un contexte de forte dépendance mondiale vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement dominées par la Chine.

Ce rapprochement intervient après une grave crise diplomatique déclenchée en 2023, lorsque Ottawa avait accusé New Delhi d’être impliqué dans l’assassinat d’un séparatiste sikh à Vancouver, ce que l’Inde avait démenti. La visite de Mark Carney vise également à diversifier les partenaires commerciaux du Canada. Les deux dirigeants ont relancé les négociations en vue d’un partenariat économique global, avec l’objectif affiché de porter les échanges bilatéraux à 50 milliards de dollars.