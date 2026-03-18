Le Paraguay a franchi une étape décisive en ratifiant l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne, devenant ainsi le dernier pays fondateur du bloc sud-américain à approuver ce traité. Cette validation marque une avancée majeure dans un processus engagé depuis plus de vingt ans entre les deux ensembles économiques.

Ce vaste accord vise à créer l’une des plus grandes zones de libre-échange au monde, couvrant plus de 700 millions de consommateurs et représentant environ un quart du produit intérieur brut mondial. Il prévoit notamment la réduction massive des droits de douane et le renforcement des échanges commerciaux entre l’Europe et l’Amérique du Sud.

Une ratification clé malgré des oppositions persistantes

Avec l’approbation du Paraguay, après celles de l’Argentine, du Brésil et de l’Uruguay, le processus de validation du côté sud-américain est désormais achevé. Le texte doit toutefois encore franchir plusieurs étapes côté européen, notamment au Parlement européen, dans un contexte de fortes réserves exprimées par certains pays et secteurs, en particulier agricoles.

Les partisans de l’accord y voient un levier stratégique pour renforcer les relations économiques entre les deux régions et affirmer leur poids dans le commerce mondial. Son entrée en vigueur pourrait intervenir de manière provisoire dans les prochains mois, en attendant une ratification complète.