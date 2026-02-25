La Commission européenne a annoncé le déblocage de 40 millions d’euros pour venir en aide aux producteurs de vin français, confrontés à une baisse de la consommation et à des tensions commerciales internationales. Cette enveloppe sera financée par la réserve agricole de l’Union européenne.

Selon le commissaire européen à l’Agriculture, Christophe Hansen, ces fonds permettront de financer un dispositif de distillation de crise. Ce mécanisme vise à retirer du marché des volumes excédentaires en les transformant en alcool destiné à un usage industriel, afin de contribuer à la stabilisation des prix. La filière viticole française avait réclamé une telle mesure, estimant ses besoins à 80 millions d’euros.

Des mesures pour alléger les coûts des agriculteurs

Outre ce soutien au secteur viticole, Bruxelles a décidé de suspendre pour un an les droits de douane sur certaines importations d’engrais azotés et de matières premières, à l’exception des produits en provenance de Russie et du Belarus. Cette mesure devrait permettre d’économiser environ 60 millions d’euros pour les agriculteurs et fabricants européens, dans un contexte de hausse des coûts de production.

Le commissaire a souligné que l’agriculture européenne restait sous pression en raison des conséquences de la guerre en Ukraine, des maladies animales et des tensions commerciales avec les États-Unis et la Chine. Il a également évoqué la possibilité d’utiliser une partie des recettes issues du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pour compenser les charges pesant sur les exploitants.

Enfin, Christophe Hansen a défendu les accords de libre-échange négociés par l’Union européenne comme un levier pour développer les exportations agricoles, tout en précisant que la décision d’appliquer provisoirement l’accord avec le Mercosur n’était pas encore arrêtée.