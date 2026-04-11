Déclaration de revenus 2026 : le taux individualisé devient la règle pour les couples

La campagne de déclaration de revenus 2026 s’accompagne de plusieurs évolutions, dont la généralisation du taux individualisé pour les couples mariés ou pacsés. Désormais appliqué par défaut, ce mécanisme adapte le prélèvement à la source aux revenus de chaque conjoint, ce qui modifie la répartition de l’impôt au sein du foyer sans en changer le montant global.

Ce système vise à mieux refléter les écarts de revenus entre conjoints. Concrètement, le membre du couple percevant les revenus les plus modestes bénéficie d’un taux plus faible, tandis que l’autre voit le sien augmenter. Il reste toutefois possible de demander le maintien d’un taux commun si le couple le souhaite.

Des vérifications essentielles pour éviter les erreurs

Au-delà de cette évolution, les contribuables doivent porter une attention particulière aux informations préremplies. Il est recommandé de vérifier l’ensemble des revenus déclarés, y compris ceux issus d’activités annexes comme la revente en ligne ou la location de biens, afin d’éviter tout oubli.

Plusieurs éléments peuvent également permettre d’optimiser la situation fiscale, comme la prise en compte des cotisations à un plan d’épargne retraite, la déclaration des dons ou encore certaines cases spécifiques liées à la situation familiale. Le crédit d’impôt pour les services à la personne fait aussi l’objet d’un encadrement renforcé, avec des informations supplémentaires à fournir sur les prestations concernées.

Enfin, le respect des dates limites de déclaration reste indispensable pour éviter des pénalités. Les échéances varient selon le mode de déclaration et le lieu de résidence, avec des majorations prévues en cas de retard.