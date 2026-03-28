Yvelines : un policier condamné à 10 ans de prison pour le meurtre d’un automobiliste

Un ancien policier de la brigade anticriminalité a été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour avoir tué un automobiliste lors d’une intervention en 2020 à Poissy. La cour d’assises a écarté la légitime défense, estimant que les conditions n’étaient pas réunies au regard des faits.

En plus de sa peine de prison, l’ex-fonctionnaire a été frappé d’une interdiction définitive d’exercer une fonction publique et d’être élu pendant dix ans. Il lui est également interdit de détenir une arme pendant quinze ans.

Une intervention controversée à l’origine du drame

Les faits remontent à une filature menée sur plusieurs kilomètres par des policiers de la BAC, dont les motivations ont été jugées floues. L’intervention s’est terminée devant le domicile de la victime, où le tir mortel a été effectué alors que le véhicule redémarrait.

L’avocat du policier a annoncé son intention de faire appel. Cette affaire, marquée par de vifs débats sur l’usage de la force par les forces de l’ordre, a suscité une forte émotion et relancé les critiques sur les violences policières.