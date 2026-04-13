Vienne : deux sœurs tuées, le suspect meurt après son interpellation

Deux femmes ont été retrouvées mortes dimanche à Montmorillon, dans la Vienne, victimes d’un double homicide. Le principal suspect, ancien compagnon de l’une d’elles, est décédé quelques heures après son interpellation par les forces de l’ordre.

Les corps des victimes, deux sœurs d’une soixantaine d’années, ont été découverts à l’extérieur de leur domicile après un signalement de riverains. L’homme, également sexagénaire, a été retrouvé peu après à proximité de son domicile, blessé par balle au thorax, avant d’être hospitalisé en urgence.

Une intervention massive des forces de l’ordre

L’interpellation a mobilisé d’importants moyens, dont des unités spécialisées et un drone, dans un secteur rapidement sécurisé par les gendarmes. Le suspect avait été vu quittant les lieux ensanglanté et armé peu après les faits.

Ce drame intervient dans un contexte de violences conjugales régulièrement signalées en France. Selon les dernières données disponibles, plus d’une centaine de femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024, un phénomène qui reste au cœur des préoccupations des autorités.