Vaucluse : une mère condamnée à 25 ans de prison pour la mort de ses deux nourrissons

Une femme de 44 ans a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d’assises du Vaucluse pour la mort de ses deux bébés, dont les corps avaient été conservés au congélateur pendant plusieurs années. Elle a été reconnue coupable de privation de soins ayant entraîné la mort pour des faits remontant à 2018 et 2019.

L’accusée a également été condamnée pour des violences sur ses trois filles aînées et a perdu l’autorité parentale. Lors de l’annonce du verdict, elle est restée impassible, tandis que la peine prononcée dépasse les réquisitions du parquet, qui avait demandé 18 ans de prison.

Des décès au cœur de débats judiciaires complexes

Au cours du procès, les circonstances exactes des décès ont fait l’objet de discussions entre experts, sans consensus clair sur les causes précises. Les nourrissons étaient nés vivants, mais n’avaient pas reçu les soins nécessaires après leur naissance.

La défense plaidait l’absence d’intention de tuer, évoquant des décès accidentels et un état de panique. La justice a toutefois retenu la responsabilité de la mère, estimant que l’absence de soins avait directement conduit à la mort des deux enfants.